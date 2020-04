Petr se profesně věnoval reklamě. "Pracoval jsem v reklamním průmyslu v Německu. Po návratu jsem se začal věnovat reklamním potiskům na textil a teď se nově věnuji zakázkovému 3D tisku," řekl Deníku. Když nastala současná nouzová situace, přidal se do celostátně působící skupiny 3D tisk proti covid-19, aby pomohl doplnit na potřebných místech chybějící pomůcky. "Řešili jsme, jak bychom mohli 3D tiskem pomoci. Ze začátku se uvažovalo o respirátorech a dalších pomůckách, nakonec jsme se soustředili na tisk ochranných štítů," vysvětlil.

Na tiskárnách se vyrábí rámečky pro štíty, které se pak nasadí na plexisklo. Zároveň v dílně Petra Koryťáka vznikají výztuhy brady pro tyto štíty. "Jediné, co tady nevyrobím, je plexisklo, které dostávám od dalšího dodavatele, a gumičku, která se pak na štít uchytí. Štíty tady ale kompletuji a dodávám kam je třeba."

V současné době v celé republice tiskne štíty zhruba 2000 tiskařů. Petr zásobuje štíty Tachovsko. "Původně byl tiskový čas na jeden štít hodinu a půl. Teď spolupracuji s několika dalšími kolegy na Tachovsku. S kamarádem jsme vytvořili vlastní štít, který lépe sedí na hlavě, ale především tisková doba je poloviční, takže pouhé tři čtvrtě hodiny."

Přimdský tiskař podle svých slov věnuje výrobě těchto ochranných pomůcek až dvacet hodin denně. "Ale tiskárny jedou 24 hodin. Za den dokážeme na jedné tiskárně vyrobit přibližně dvacítku štítů. Já tady mám teď tři tiskárny, jednu vlastní, dvě mám půjčené ze Střední školy Bor, která mi poskytla i materiál, z něhož se vyrábí. Další tiskárnu mám půjčenou ze školy v Přimdě."

Štíty z dílny Petra Koryťáka používají v Boru, a to na poliklinice, na radnici. Dostala je také poliklinika v Tachově, zdravotnická zařízení v Plané, včetně nemocnice na Svaté Anně. Dodává také zubním lékařům a na další místa. "Už jsem posílal třicet kusů do nemocnice Na Homolce do Prahy, kde zřídili krizový pavilon přímo pro covid-19 a neměli potřebnou ochranu. Také jsem posílal do nemocnice do České Lípy."

Jak dlouho vydrží, zatím netuší. Spí jen pár hodin denně, téměř veškerý čas věnuje výrobě štítů a jejich distribuci. "Ale pomoc je prvořadá a ohlasy jsou pozitivní. Jsem rád, že se objevilo i několik sponzorů, kteří mi poskytli finanční příspěvek na provoz. Štíty jsem dosud dodával bezplatně. Ale investoval jsem do výroby z vlastních prostředků, proto jsem oslovil města, jestli by byla ochotna přispět, aby se alespoň zaplatil materiál. Vyšla mi vstříc a já za to moc děkuji," dodal.