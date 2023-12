K nebi vylétlo několik stovek balonků a oblohu nad Tachovem na chvíli zabarvily do oranžova. I přes deštivé počasí se zakloněnými hlavami a očima upřenýma k nebi pak děti sledovaly, jestli se právě jejich balonek nezatoulal někam, kde by ho nemohl Ježíšek nalézt.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Svůj balonek si vypustilo i mnoho dalších obyvatel Tachovska a okolí, kteří dorazili akci podpořit a nevšední zážitek si užili společně se školáky. V adventním čase se tak povedlo na chvíli všechny přítomné stmelit. Na otázku, co napsala na lísteček u svého balonku, který by si měl Ježíšek přečíst, odpověděla Natálka Kecerová rezolutně: „Neprozradím, to by mi přání Ježíšek nesplnil.“ „Ani nám to nechce říct,“ usmívali se před vypouštěním její rodiče.

Protože počasí akci příliš nepřálo, přivítali mnozí nabídku teplého punče. Ve vestibulu školy se konal také tradiční vánoční jarmark s výrobky žáků, kterému vévodily vánoční ozdoby a další dekorace.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Bylo znát, že si školáci dali s tvořením velkou práci. Své výrobky pak při jarmarku zájemcům prodávali. „Pořídili jsme zde krásný vánoční dárek,“ radovali se manželé Romana a Jan Tůmovi. „Dcera sem chodí do páté třídy, na akci jsme poněkolikáté a moc se nám líbí,“ dodal Jan Tůma.