Odborná porota totiž zvířata ještě před soutěží posuzuje podle několika kritérií. „Musí mít správnou délku uší, což je tak 18 centimetrů. Dále na boku minimálně tři černé fleky. Ideální je šest fleků do tvaru podkovy. Na čumáku musí mít tzv. černého motýlka. Hodnotí se i kvalita srsti,“ popsal Rada.

Posuzující ale berou v úvahu i postoj králíka. Neměl by utíkat, nebo si na stole lehnout. Podle chovatele má vydržet stát alespoň pět vteřin. „Králík se postoj může naučit. Já začínám v šesti týdnech. Třikrát týdně je vytáhnu z králíkárny, pohladím. Je třeba je lehounce zatáhnout za uši tak, aby je to nebolelo, on natáhne přední nohy a sedne si. Pak dostane pochoutku,“ popsal Rada.

Sedmatřicetiletého člena kladrubské chovatelské organizace ušáci uchvátili už v dětství, nejvíce si oblíbil právě ty strakaté. První pár s rodokmenem si s manželkou přivezli v roce 2018 z Lipska. V současnosti jich ve vlastnoručně postavených králíkárnách chovají přes čtyři desítky a plánují nechat smečku rozrůst. „Je to radost. Výhra už je třešničkou na dortu,“ dodal.