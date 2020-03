Čisté a špinavé. Tak pracovně označují strážníci Městské policie v Tachově své dva služební vozy.

Nové služební vozidlo Městské policie Tachov | Foto: Deník / Jiří Kohout

Neznamená to, že by jedno vozidlo neumývali, ale je určeno pro tzv.špinavější práci, tedy například pro převoz nalezených psů, nebo pro jízdy do těžšího terénu, jako jsou zahrádkářské kolonie a jiné hůře přístupné části města. Tím tzv. čistým vozem bude nová Škoda Octavia combi, která strážníkům začala sloužit tento týden.