Jak uvedl sekretář školy Jan Cholenský, nejvíce zájemců je o vyučení v oborech Cukrář, do kterého se přihlásilo 22 děvčat, velký zájem je i o obor Stravovací a ubytovací služby, ve kterém se vyučí 11 žáků a s deseti žáky o zcela nový obor Tesař. „Velká poptávka po těchto oborech dává jistotu, že po vyučení rychle najdou práci. Trvale oblíbeným je také obor Spojový mechanik pro IT, který letos začne studovat devět chlapců a dívek a na tolik potřebný obor Zedník se zapsalo osm žáků,“ doplnil Cholenský.

S velkým zájmem o řemeslné obory se letos setkala Střední škola živnostenská v Plané. Do prvních ročníků učebních oborů v září nastupuje celkem 126 žáků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.