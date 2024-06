Stříbrské náměstí ožilo hudbou Bedřicha Smetany a dětským tancem. Slavnostní akce, věnovaná 200. výročí narození skladatele, přinesla radost a nezapomenutelné zážitky jak malým účinkujícím, tak hrdým rodičům a přihlížejícím.

Všech 11 tříd MŠ Stříbro secvičilo jedinečnou taneční choreografii na Smetanovu Vltavu. Děti zatančily přímo na náměstí. | Foto: Karel Lukeš, Jana Miltová

Nezapomenutelný zážitek si odnášeli ze stříbrského náměstí lidé v úterý 28. května. Prostorem zněla Vltava od známého českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany a děti ze všech jedenácti stříbrských mateřských školek na ni tančily.

„Domlouvali jsme se ve škole na jarní slavnosti a kolegyně učitelky přišly s nápadem, že by se zároveň dalo oslavit výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Vedeme děti k vnímání hudby a to i vážné,“ sdělila Deníku ředitelka MŠ Stříbro Věra Cikánová. „Společně vytvořily choreografii a pak už jen celou symfonickou báseň se všemi třídami secvičily,“ uvedla dále s tím, že odměnou byla nejen pochvala od přihlížejících diváků, ale především radost samotných dětí, které si chtějí tančení co nejdříve zopakovat.

Houbařská sezona začíná. Kapuci bundy plnou lišek už našla žena ze Stříbrska

„Já jsem věděla, co děti. Proto jsem se přišla podívat. Bylo úžasné sledovat, jak všechny děti část po části tancují, skutečně jsem měla slzy v očích.. Věřím, že i když vyrostou, tak nikdy nezapomenou, že tančily na Vltavu od Bedřicha Smetany. Chtěla bych moc poděkovat kolektivu MŠ, co s našimi dětmi dokázal,“ řekla Deníku jedna z divaček Jana Miltová.„Bylo to krásné. Úžasný nápad, oceňuji paní učitelky, jak to v jednotlivých školkách nacvičily, vytvořily krásné kostýmy pro děti i pomůcky. A hlavně pro ty děti úžasný zážitek, už budou mít navždy spojenou Smetanovou hudbu se svým pohybovým vystoupením, a to v nich zůstane po celý život,“ pochválila nápad učitelka ZUŠ Kladruby Stanislava Šmahelová, která si vystoupení nenechala ujít.