Stříbro je připraveno na začátek adventu. Vánoční strom je nazdobený, světelná výzdoba téměř nainstalována jak po celém náměstí, tak v Benešově ulici až po kino Slavia. Vedle stromu již stojí dřevěný přístřešek pro nový vyřezávaný betlém, který bude dotvářet vánoční atmosféru ve městě letos poprvé.

Stříbro je v okrese vyhlášené svojí vánoční výzdobou. Nezklamalo ani letos, lidé jsou již nyní nadšeni z vánočního stromu na náměstí. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Vánoční strom DeníkuZdroj: RedakceNádherný jehličnan nadchl Jiřího Jirsu z Pernarce, který do města zavítal za nákupy a chvíli instalaci výzdoby pozoroval. „To bude jistě paráda, až se to všechno rozsvítí. Je to opravdu unikátní strom, smrky většinou rostou do jehlanu a mají krátké větve, ale tenhle je tak krásně košatý,“ rozplýval se při pohledu na stromek.

„Smrk je z areálu ZŠ, kde by byl pokácen z důvodu plánované výstavby dopravního hřiště,“ prozradil místostarosta města Karel Lukeš.

Zájem o adventní věnce klesá. Lidé šetří nebo volí internet

Světelná výzdoba v ulicích a světelné brány se rozsvítí již v pátek 1. prosince, strom se poprvé rozzáří v neděli 3. prosince v 17 hodin, kdy kromě představitelů města promluví také stříbrský farář páter Miroslav Martiš.

Má i vaše město či obec už vybraný vánoční strom? Jak probíhá rozsvěcení vánočního stromu u vás? Chcete ostatním čtenářům zprostředkovat recept na nejlepší vánoční cukroví? Pošlete fotografie, recept na mail: zapadoceske.vanoce@denik.cz

Zdroj: Deník