„Původně byla plánováno jednosměrné přemostění, ale to by celou situaci spíše zkomplikovalo. Už nyní je ve špičce provoz po této komunikaci skutečně obrovský,“ řekl Deníku starosta města Stříbra Martin Záhoř. Ten mimo jiné prozradil, že si město nechalo zpracovat průzkum, z něhož vyplynulo, že přes most, který volá po opravě, projede denně kolem 14 tisíc aut, přičemž jen Palackou ulicí, jíž proudí svými vozidly především zaměstnanci firmy Kermi, je to kolem 9 tisíc vozidel denně. Jednosměrný provoz by s největší pravděpodobností způsoboval dopravní komplikace v celém městě, dá se předpokládat, že fronty vozidel by se táhly až směrem na Tachov ke kruhovému objezdu, možná ještě dál. Tomuto katastrofickému scénáři chtělo vedení radnice předejít a proto apelovalo na krajský úřad o poskytnutí doprovodné investice, díky níž se zhotoví prozatímní objízdná dvouproudová trasa ze Soběslavovy ulice přes Třešňovou do ulice U Kaple. „V průběhu srpna by měly být zahájeny práce na propojení ulice U Kaple s komunikací II/230 na trase mezi Těchlovicemi a Stříbrem,“ uvedl starosta Záhoř. Objízdná trasa by měla být zhotovena do jednoho měsíce od zahájení akce. Poté dojde k uzavírce silnice II/193 a opravě mostu. Celková doba trvání sakce by měla být 5 měsíců od uzavření smlouvy o dílo mezi SÚS Plzeňského kraje a zhotovitelem. „Čekáme na ukončení odvolací lhůty, která končí 19. srpna a následně bude uzavřena smlouva se zhotovitelem,“ řekl starosta Záhoř.