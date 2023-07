Jednou z velkých investičních akcí, kterou vedení města Stříbra připravuje, je revitalizace kulturního domu. V současné době se chystá první část, která se bude skládat z opravy a zateplení střešního pláště, zateplení obvodového pláště a výměny výplní oken a vstupních dveří. Současně dojde k odvlhčení budovy.

Kulturní dům ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

„Máme již hotovou projektovou dokumentaci a v tuto dobu zpracováváme podklady pro získání dotace,“ řekl Deníku starosta města Stříbra Martin Záhoř. „Naším cílem je snížení energetických nákladů, takže se stavba provede v příštím roce bez ohledu na to, zdali nám bude dotace poskytnuta, či nikoliv,“ pokračoval. Samotná budova dozná revitalizací lepšího vzhledu. A díky novým výplním dojde ke snížení akustického hluku, který se při kulturních akcích přenáší do okolí. Náklady na tuto akci jsou zevrubně odhadnuty na 30 milionů korun. „Následovat budou i další etapy, které se budou týkat interiéru,“ dodal Záhoř.

„Stříbro by si zasloužilo opravený kulturní stánek, jsem rád, že se v tomto směru bude něco dít,“ raduje se ze záměru František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Stříbro. „Oprava kulturáku? Konečně! Tak to je super, konečně to bude nějak vypadat a hlavně snad opravdu více klidu. Bydlíme hned vedle, ten hluk, když jsou tu akce, je opravdu obtěžující. Ale hlavně by se město ještě mělo zamyslet nad zdejším parkováním. Když se tu konají akce, auta pak stojí různě i na trávníku a nedá se tu pomalu ani projet,“ vzkazuje Václav Marschalek.

