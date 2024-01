„Chirurgickou ordinaci provozujeme již od 1. července loňského roku v Boru, kde ordinujeme v pondělí a ve středu. Máme zaměstnáno pět chirurgů a ti se budou dle rozpisu služeb střídat na obou pracovištích,“ vysvětlil dále doktor Jindřich Sitta. Dle jeho slov by společnost v budoucnu ráda zprovoznila ještě cévní a proktologickou poradnu.

V rámci průběžné rekonstrukce polikliniky po nuceném uzavření chirurgie nechalo vedení města k nově opravené chirurgické ordinaci vybudovat malý operační sálek, kde budou moci lékaři provádět menší zákroky. „Jsem rád, že se chirurgie vrací do Stříbra a nebude třeba za lékařskou péčí nikam dojíždět,“ kvituje návrat ordinace Petr Hinterholzinger z Kladrub. „Budu ráda, když ho nebudu potřebovat,“ říká Hana Kinkalová z Vranova. „Ale samozřejmě jsem ráda, že tady toto oddělení bude, protože si myslím, že je důležité tady mít v podstatě první pomoc v této oblasti. Ale je to jako všude, záleží na tom, jaký lékař tam bude pracovat. Pokud to bude empatický hodný člověk, tak je to fakt skvělé. Také doufám, že to bude hrazené přes pojišťovnu,“ dodala.