Masopustní průvod zorganizovali žáci přípravné třídy a prvního stupně ze Základní školy Mánesova ve Stříbře společně se svými pedagogy. V úterý dopoledne 13. února tak vyrazili v převlecích na pochůzku městem.

Masopustní průvod prošel Stříbrem. | Video: Jiřina Svobodová

V čele s Pronobusem a zpěváčky a zpěvačkami z pěveckého sboru vyšel průvod ze školního dvora k radnici, kde se maškary pozdravily se starostou města Martinem Záhořem a převzaly od něj klíč od města, čímž se na celé úterý ujaly vlády nad Stříbrem. Maškary si svůj den opravdu užívaly, tančily a vesele zpívaly a ve správné masopustní náladě navštívily děti v mateřinkách Přístavní a Soběslavova, ke kterým se přidaly i děti z mateřské školy Palackého. Masopustní písničky na chvíli vystřídaly lidové, došlo i na předání drobných dárečků.

„Děti byly fantastické a povolené řádění si vysloveně užívaly,“ radovaly se z povedené akce učitelky poté, co se průvod vrátil zpět do základní školy. „Bylo to moc pěkné, děkujeme,“ chválí na sociálních sítích Jiřina Hrubá, která masopustní průvod sledovala z okna.

Pořádáte masopust u vás ve městě či obci? Pošlete nám pozvánky nebo fotky a videa z masopustů na websluzba.zapad@denik.cz nebo přes formulář rubriky Čtenář reportér. Rádi vaše příspěvky zveřejníme.