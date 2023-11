Čas před odjezdem či při zpoždění vlaků nemusí už cestující ve Stříbře v době, kdy je zavřena nádražní budova s čekárnou, trávit na peróně. Od října si mohou zpříjemnit čekání v restauraci Perónka u Lenky a Jirky. Otevřeno je každý den kromě neděle a nabízí zde nejen nápoje, ale také několik hotových jídel či minutek a studenou kuchyni. Dle zájmu do budoucna chystají provozovatelé nabídku rozšířit o bagety či chlebíčky. V době, kdy je zavřena nádražní budova, je možno v restauraci za poplatek využít i toaletu.

Cestující vlakem už nemusí čekat na peróně, ve Stříbře je u vlakového nádraží opět otevřená restaurace. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Při vstupu na hosty dýchne teplo z krbových kamen, na stolech svíčky, květiny, na oknech další výzdoba. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka v době od 9 do 20 hodin, v pátek a v sobotu se zavíračka protahuje do desáté hodiny večerní, v neděli je zavřeno. Denně zde vaří jednu polévku, která vyjde na 30 až 40 korun dle druhu, a tři až čtyři hlavní jídla, která se pohybují v ceně od 120 do 150 korun. V nabídce jsou rovněž tradiční minutky, kuřecí řízek či smažený sýr s hranolkami či kroketami.

„Znovuotevření restaurace jsem uvítal. Chodím sem několikrát v týdnu na oběd, mám to z práce kousek. A vaří tady dobře, dneska jsem si pochutnal na guláši a skvělé dělají výpečky,“ řekl Deníku pan Jaroslav s tím, že ceny se mu zdají adekvátní. „Jsme tu krátce, takže lidé nás teprve postupně objevují, po předchozím nájemci byla restaurace dlouho zavřená. Cestující vidí, že je otevřeno, Stříbrští si to pomalu mezi sebou začínají říkat,“ vysvětluje provozovatelka Lenka Kováčová. „Jsem od rána na cestě, vstával jsem brzo ráno, hrozně se mi hodilo, že si tu můžu dát rychlou polévku,“ liboval si jeden z cestujících vlakem Jaroslav Janda.

V dopoledních hodinách dle slov druhého provozovatele Jiřího Krbce přicházejí spíše lidé na kávu, vybrat si mohou z několika druhů. Kolem poledne se Perónka plní hosty, kteří se chtějí především naobědvat. A od druhé hodiny odpolední prý začínají přicházet pivaři. Točí zde jedenáctku Kozla, kdy za půllitr účtují 35 korun, a dvanáctku Prazdroj, za který chtějí 48 korun za půl litru. Občerstvit se lidé mohou také nealko nápoji, kdy Cola Swist vyjde půl litru na 40 Kč a stejné množství Birellu Pomelo na 42 Kč. „Především o víkendech a navečer frčí klobásy, párky, gothaj s cibulí, tlačenka a utopenci nebo naložený hermelín,“ vypočítává další nabídku Lenka Kováčová.

Společně s Jiřím Krbcem chtějí prostory nabízet také k firemním večírkům a různým oslavám. A rozjíždí se zde rovněž podvečerní zpívané. „Konečně nemusíme chodit nikam daleko, když dostaneme chuť na pivo. A mají ho tu dobré. Přítel sem chodí často i na jídlo a je spokojený,“ kvituje znovuotevření restaurace další z návštěvnic Božena P.

Protože toalety v nádražní budově jsou otevřeny pouze v provozní době pokladny, kdy odpoledne a v podvečer je budova již zamčená a veřejnosti nepřístupná, nabízí restaurace cestujícím možnost využití restauračních toalet. Cena je 10 Kč za osobu. „Sami jsme v pronájmu, nemůžeme to hradit ze svého, jinak to nejde. Myslím, že mnozí vítají už tu skutečnost, že nemusí někde v okolí nádraží do křoví,“ říkají upřímně provozovatelé.