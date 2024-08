Napadlo Vás při nástupu do školství, že budete na škole jednou ředitelem?

Upřímně, když jsem do školy tehdy 2.1.2020 nastupoval, nikdy by mě nenapadlo, že o čtyři a půl roku později vyměním sborovnu za ředitelnu. Vnímám to však jako velkou výzvu a těším se na ní.

Co Vás dovedlo k rozhodnutí přihlásit se do výběrového řízení?

Učení mě velice baví, ale postupem času jsem dospěl k myšlence, že bych chtěl školu někam posouvat, realizovat určité myšlenky, a tak poté, co skončila ve funkci bývalá ředitelka, jsem se rozhodl do konkurzu přihlásit. Říkal jsem si, že kdybych vyhrál, měl bych možnost své nápady a vize uskutečnit.

Máte již v hlavě nějaké změny? Rekonstrukce, výstavba, úpravy budovy, výuky?

Pochopitelně, nápadů je celá řada. Zpracovával jsem je v rámci koncepce rozvoje základní školy, kterou jsem tvořil pro účely výběrového řízení. Ze stavebních akcí bych rád zmínil rekonstrukci kuchyně či střech na budově. Za podstatný plán též považuji navázání spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, přičemž by jejich studenti plnili praxe u nás na škole. Rád by je sem později získal na stálý úvazek. Nedostatek pedagogických pracovníků pochopitelně trápí i naši školu a tohle by mohlo situaci napomoci. Třeba se jim u nás zalíbí a opravdu u nás po dokončení studia nastoupí.

Plánujete pokračovat v předchozím stylu výuky ve škole nebo budou změny?

Styl výuky nijak zásadně měnit nebudeme, zvažujeme však možnost, že by se některé předměty, kupříkladu výtvarná výchova, mohly vyučovat v anglickém jazyce. Považuji za velmi důležité, aby žáci přicházeli do styku s cizím jazykem během reálných situací. Tento projekt se pokusíme spustit již od září, pro začátek ve zkušební fáze v jedné z našich tříd.