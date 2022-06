„Slavnosti byly připraveny tak, aby si všechny generace vybraly, co je zajímá. Tak se lidé rozproudili do několika směrů, ale samozřejmě hlavní program se odehrával na náměstí před radnicí. začínali jsme v pátek odpoledne, a končili v neděli, kdy se konal Běh historickým Stříbrem a také Relaxační minifestival v Minoritských zahradách,“ uvedl ředitel MKS ve Stříbře David Blažek. Snad nejvíce diváků si svým charismatickým chováním, hlasem a úsměvem získala zpěvačka Olga Lounová, která udělala radost svým fanouškům také akrobatickou vložkou, kdy se vyšplhala na konstrukci pódia, pověsila se za nohy hlavou dolů a takto zpívala. Ilona Sirová si akci po dlouhém půstu moc pochvalovala. „ Konečně se akce po covidu zase rozjely a já tu potkala spoustu svých přátel. Nejvíce se mi líbila Olga Lounová, je skvělá a také krásná a milá. Prostě byl to super víkend,“ smála se návštěvnice.