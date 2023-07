Znovuotevření chirurgické ambulance na stříbrské poliklinice je na spadnutí. Od konce loňského roku je tamní chirurgie zavřená. Poté, co ji navždy nečekaně opustil lékař Jan Špeta, který ambulanci vedl mnoho let, se vedení města rozhodlo celou ordinaci zrekonstruovat.

Na Poliklinice Stříbro už se brzo opět začne ordinovat v chirurgické ordinaci. | Foto: Deník/Monika Šavlová

„V rámci průběžné rekonstrukce polikliniky jsme se po nečekaném nuceném uzavření chirurgie rozhodli přednostně opravit prostory zdejší chirurgické ordinace v nákladu asi 650 tisíc korun. Nově zde vzniká moderní malý operační sálek, kde bude možno provádět menší zákroky. Po dokončení prací bude provoz co nejdříve opětovně zahájen,“ řekl Deníku starosta města Stříbra Martin Záhoř s tím, že pacienti z města i okolí se již brzy dočkají a nebudou muset za nutnou lékařskou péčí nikam dojíždět.

„Výběrové řízení na nového lékaře již proběhlo, čekáme jen na dokončení stavebních úprav. Poté by měla chirurgická ambulance začít přijímat a ošetřovat pacienty,“ ubezpečuje starosta Záhoř. Jak už dříve Deníku řekla vedoucí polikliniky Vendula Hájková, i přes chybějícího lékaře nemuseli pacienti vyrážet do větších lékařských zařízení pokaždé. Drobné chirurgické zákroky zatím provádí ve Stříbře lékař zdejší ORL Tomáš Sluka. „Až zde bude zase stálý chirurg, bude to jistě lepší pro každého, kdo ošetření na chirurgii potřebuje,“ míní Miluše K. ze Stříbra.

