Městské slavnosti se uskuteční v sobotu ve Stříbře. Obvyklý termín pro slavnosti je v tomto městě polovina června, to se ale konat nemohly, proto se sobotní akce na plakátech prezentuje jako Opožděné slanosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.