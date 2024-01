S hudební skupinou Crazy Dogs na pódiu se na náměstí do rytmu vlnil nejeden z přítomných. Ze stánku, kde pracovnice MKS prodávala tradiční hrníčky s letopočtem, odcházeli spokojení nakupující převážně rovnou ke stánku s punčem, kde si unikátní hrníček nechali naplnit. Každý je totiž vyrobený a zdobený ručně, takže každý je svým způsobem originální, a mnozí si je kupují rok co rok, tudíž se mohou pochlubit už slušnou sbírkou stříbrských punčových hrnků. Do kapsy uklízel právě zakoupený a pořádně zabalený hrnek Jiří Petřina. „My žijeme už patnáct let v Trutnově, ale když sem přijedeme za rodinou, tak hrnek pokaždé kupujeme. Bohužel děti ho tak rády používají, že se nám sbírka nerozšiřuje, pokaždé se časem rozbije,“ odpověděl se smíchem Deníku Petřina. Kdo si nestihl hrneček do sbírky zakoupit, může si jej vyzvednout v kanceláři MKS Stříbro v budově kina Slavia.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Videomapping se mi nelíbil, když jsem ho byl jednou svědkem. Těším se na tradiční ohňostroj. Když je plánovaný a organizovaný, tak mi nevadí, ale naopak se rád podívám. Nemám rád takové to práskání petard po celém městě, jak koho napadne,“ vyjádřil svůj názor na chystaný ohňostroj Laco Kajaba. „My půjdeme za chvíli domů, máme tady s sebou psa, ten by to nezvládl,“ nechali se slyšet manželé Bunkovi a za psím mazlíkem domů se před začátkem ohňostroje chystali také Pětrošovi.

Světelnou show odstartoval odpočítáváním starosta města Martin Záhoř, který předtím všechny občany krátce pozdravil a přivítal v novém roce.