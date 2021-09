Bezmála třicet let působil ve stříbrské farnosti kněz Jiří Hájek, který v neděli ráno náhle zemřel.

Farář Jiří Hájek. | Foto: Karel Lukeš

Loni Jiří Hájek oslavil dvě významná jubilea, a to 85. narozeniny a 55 let kněžství. Na faru do Stříbra přišel v roce 1992 a farnost se stala jeho šestým působištěm. V posledních letech už funkci správce farnosti nevykonával, tu převzal Miroslav Martiš, Hájek ovšem nadále působil jako osobní arciděkan a výpomocný duchovní.