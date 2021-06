Město si totiž chce kontrolovat využití areálu a přínos, který z toho plyne, samo. "Důvodem k rozhodnutí zastupitelstva bylo neplnění smluvních závazků ze strany společnosti CTPark," sdělil Deníku starosta Stříbra Martin Záhoř. "Tento krok jsme důkladně posuzovali a konzultovali s právníky. Firmu jsme vyzvali, aby udělala nápravu podle ustanovení, která smlouva udává. Odezva z jejich strany ale nebyla žádná," uvedl dále starosta.

Vedení proto využilo možnost odstoupit od smlouvy a zastupitelé tento krok jednomyslně schválili. "Asi to může být začátek poměrně vleklého soudního sporu. Neděláme si iluze, že odstoupení od smlouvy bude jednoduché. Ale jako řádní hospodáři jsme museli využít možnost zbavit se tohoto závazku," vyjádřil se starosta Stříbra.

Podle smlouvy z roku 2009 mělo město dostávat 52 korun za metr čtvereční, od roku 2018 pak mělo dostávat kolem 200 korun, běžná cena za nájem takových areálů je ale podle Záhoře mnohem vyšší. "Chceme s majetkem města nakládat svobodně podle našeho uvážení a ne pouze odhlasovat, na základě smluvních podmínek, co rozhodne někdo jiný a občané města vlastně k tomu nemají co říct. To odstoupení od smlouvy změní," dodal starosta.

Deník požádal o vyjádření společnost CTPark. Na telefonát její zástupce odpověděl sms zprávou, že se ozve později, ale neučinil tak, na písemnou žádost o vyjádření zaslanou e-mailem nereagoval.

Stříbro vlastní kasárna od roku 2009. Nejprve byla uzavřena smlouva na správu areálu s firmou Waystone, později správu převzala společnost CTPark. V části areálu je závod společnosti RSF Elektronik a továrna na výrobu nápojových plechovek Canpack. Svoje provozy tu má ještě několik menších firem. Část areálu blíže k městu má mít podle územní studie kombinované využití pro obchod, služby, volný čas a bydlení. Už zde vznikl objekt s řadovými byty, v současnosti se buduje obchodní zóna.