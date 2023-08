Poslední srpnovou sobotu se chystá ve Stříbře velkolepá akce. První ročník festivalu Stříbro žije přinese skutečně nabitý program od sobotního odpoledne až do nedělního rána. Organizátoři slibují, že nudit se nebude nikdo a každý si přijde na své bez ohledu na věk.

Pavel Calta | Foto: Pavel Sojka

Celá venkovní část festivalu bude probíhat v areálu TJ Baník Stříbro, který patří společně s Marco-Polo production mezi hlavní organizátory, a bude to nejspíš pořádná párty. Festival bude zahájen ve 14 hodin a poté se mohou návštěvníci těšit především na spoustu kvalitní muziky. Představí se Pavel Callta s kapelou, v rytmu diska bude pokračovat Umakart&Hallogen a DJ Guappo. Svá tělíčka dostanou příležitost protáhnout děti během dětské diskotéky s pěnovou párty, připravena je rovněž dětská zóna s animátory a skákacími atrakcemi. Role moderátora celé akce se ujme DJ Mario. Hlavní venkovní program potrvá do 22 hodin, ve stejný čas začne v klubu MARCO na Masarykově náměstí klubová část festivalu s následnou afterparty až do ranních 7 hodin, kdy se za mixážní pult postaví DJ Papp.

V rámci doprovodného programu je připraveno od 15 hodin fotbalové utkání. Na zeleném trávníku si to rozdají hráči TJ Baník Stříbro a SK Rapid Plzeň. Návštěvníci se mohou těšit také na dynamické vystoupení Silver Team Cheerleaders či Agcrew a parádními kousky se vytáhnou účastníci BMX Show

Pořadatelé vzkazují, že po celou dobu festivalu je zajištěno vynikající občerstvení, nealko nápoje, pivo a míchané alkoholické drinky.

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji Ticketstream, MKS Stříbro či klubu Marco. Cena činí 320 Kč, na místě u vstupu pak 350 Kč. Děti od 4 do 14 let uhradí stovku, mrňata do tří let a vozíčkáři mají vstup zdarma. Vstup pouze na klubovou část festivalu stojí 100 Kč. Bližší informace je možno sledovat na facebookové události Stříbro žije festival. (šav)