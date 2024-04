Stříbrské kino Slavia ožilo tóny mladých hudebníků. Na 29. ročníku přehlídky mládežnických orchestrů se představily talentované soubory z Plzeňského kraje, které nadchly publikum svými výkony.

Zlatíčka ze Stříbra | Video: Miroslav Lukáš

Přehlídka mládežnických orchestrů má ve Stříbře dlouholetou tradici. V letošním roce se v sobotu 20. dubna ve stříbrském kině Slavia konal již neuvěřitelný 29. ročník, kde se představily hned tři hudební soubory z Plzeňského kraje.

Po úvodním slovu starosty města Martina Záhoře a ředitele ZUŠ Stříbro Františka Kratochvíla nastoupila na pódium Zlatíčka ze Stříbra. Dechový soubor ZUŠ Stříbro pod taktovkou Daniela Baxy, který před několika lety nahradil Antonína Bulku, potěšil posluchače asi třičtvrtěhodinovým pásmem skladeb. Své vystoupení zakončil populární skladbou známého českého skladatele Jaromíra Vejvody Škoda lásky, kterou si společně s orchestrem broukala většina přítomných v sále.

Na přehlídce měl zastoupení také domažlický okres. Po Zlatíčkách nastoupili Pištíci, dechový orchestr ZUŠ Kdyně, kteří dostali publikum do varu a sklidili zasloužený potlesk. A nejinak tomu bylo u Big Bandu z plzeňské konzervatoře. „Na přehlídce jsme se byli s rodičema kouknout na bráchu, neboť hraje na trubku. Osobně mi přišlo, že Zlatíčka měla nejoriginálnější výběr hudby a asi bych nejvíc vyzdvihla bubeníka, i když to není dechový nástroj, ale to nevadi. Pištíci z Kdyně taky hráli moc pěkně. U vystoupení konzervatoře už mi to pak přišlo celkem profi, hodně živé, dokonce tam měli zpěváka a zpěvačku, takže to bylo trochu jinde než ty žákovské soubory,“ zhodnotila hudební odpoledne jedna z posluchaček Karolína Lukášová. „Dorazili jsme celá rodina poslechnout si všechny soubory. Ve Zlatíčkách navíc hraje naše dcera Ema. Myslím, že všichni vystupující podali parádní výkon,“ potvrdil další z posluchačů Tomáš Peckert.