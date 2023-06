Smutnou dohru mají květnové motokrosové závody ve Stříbře. Motokrosový svět oběhla zpráva o úmrtí motokrosaře Daniela Mísaře, který zemřel na následky těžkého zranění po pádu při skoku přes silnici.

Smutnou dohru mají květnové motokrosové závody ve Stříbře. Daniel Mísař podlehl zraněním způsobeným pádem. | Foto: se svolením Motokros Chýnov

Závodník z Protivína bohužel dokonal svůj život toto úterý, 27. června 2023 ve věku nedožitých 46 let. Jeho manželka Lenka zavzpomínala se slzami v očích: „Byl to velký bojovník a dříč. Šel do všeho na 100 procent! Motokros ho moc bavil a chtěl ze sebe vždy dát maximum. Nic pro něho nebylo dost dobré. Já ho plně podporovala, i když jsem se o něj strašně bála. Jezdili jsme s ním s dětmi na každé závody.“

„Nehoda při květnových závodech hluboce otřásla nejen námi pořadateli, ale i stříbrskými diváky. Mnoho lidí soucítilo se zraněnými jezdci a zajímalo se o zdravotní stav nejvíce postiženého Daniela Mísaře. Jeho tragický konec nás všechny znovu zarmoutil. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ uvedl k celé záležitosti předseda AMK Stříbro Miroslav Vraný.

Smutnou dohru mají květnové motokrosové závody ve Stříbře. Daniel Mísař podlehl zraněním způsobeným pádem.Zdroj: se svolením Motokros Chýnov