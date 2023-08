Stříbrská bestie se vrací na scénu. Terén sv. Petra se chystá na pátý závod HT WOOD Mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu.

Stříbrská bestie se v neděli vrací na scénu. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Fanoušci motokrosu už se těší, mistrovský nářez je na spadnutí. V neděli 3. září se Terén sv. Petra ve Stříbře, považovaný ze tuzemskou motokrosovou Mekku, zaplní terénními motocykly a jejich piloty. Bude to benzínem navoněný den, doplněný nádechem prachu nebo bláta, dle toho, jakou bude mít svatý Petr náladu a jak se podaří organizátorům z AMK Stříbro zabojovat s eventuálními nepříznivými vlivy počasí.

Na trati si to v rámci pátého podniku ze sedmidílného seriálu HT WOOD MMČR v motokrosu postupně rozdají junioři ve třídě do 85 ccm, zkušení veteráni a elitní závodníci ve třídách MX2 a MX1. Diváci mohou očekávat jezdecké souboje plné náročných skoků včetně oblíbených „placek“ přes dvojitou lavici. Mráz bude nejspíš mnoha z nich běhat po zádech při sledování letů přes legendární „Stříbrskou bestii“, jak se přezdívá obávanému skoku přes silnici.

A těšit se fanoušci mohou také na přední jezdce mistrovství. Na startovním roštu v královské kubatuře MX1 by se měla objevit jména prvních tří jezdců průběžného pořadí seriálu Jakuba Terešáka, Šimona Jošta a Dušana Drdaje. To nejlepší ze sebe vydá na domácí trati Rudolf Weschta z Těchlovic, který se prozatím drží na šesté příčce v průběžném pořadí. „Budu se snažit hlavně dojet, ale samozřejmě bych rád získal nějaké ty body a posunul se v průběžném pořadí na vyšší příčku,“ řekl Weschta s tím, že na závod a fanoušky se těší. Start na domácí půdě nevynechá ani mladý Dominik Kučeřík, jezdec třídy 125 ccm. „Moje třída zde nebude hodnocena, pojedu společně s jezdci MX2, ale to se nedá nic dělat. Považuju za svoji povinnost zúčastnit se závodů na trati, kam jezdím často trénovat a kde mi fandí spousta příznivců tohoto sportu. O výsledky zde v mém případě vysloveně nejde, přesto se budu snažit jet na maximum a být hodně vepředu,“ řekl Deníku.

Zájemci z řad diváků mohou dorazit již na dopolední program. Kvalifikační tréninky se pojedou už od 9.30. Před polednem se stihne ještě 1. jízda kategorie 85 ccm, hlavní blok soutěžních jízd začne ve 13.00. Pokud půjde vše podle plánu, do poslední jízdy třídy MX1 nastoupí jezdci v 17.15. Po každé z druhých jízd bude bezprostředně následovat ceremoniál vyhlášení vítězů.

Připomeňte si: Terén sv. Petra ve Stříbře ožil motokrosem hned na Nový rok:

Sběratelé podpisů se mohou těšit na autogramiádu některých jezdců během polední přestávky. Pro fanoušky bude tradičně připraveno zázemí v podobě několika stánků s občerstvením.

„Terén svatého Petra, jemuž místní neřeknou jinak než prostě „terén“, je doslova kolébkou tuzemského motokrosu. V této přehledné kotlině na kraji tehdy okresního města Stříbra se jel 18. 7. 1948 první motokrosový závod v Československu.

Pořadatelem byl Autoklub ve Stříbře (zal. 1947), mezi jehož nejaktivnější členy patřil František Černý (nar. 1907). Tento všestranný motocyklový jezdec přivezl z cest po západní Evropě první informace o motokrosu a přivedl klubové kolegy na myšlenku pořádání terénních závodů. Černý měl v poválečném Stříbře prodejnu motocyklů ČZ a strakonickou značku reprezentoval jako silniční i soutěžní tovární jezdec dokonce už v předválečných letech.

Černého závodnické kontakty byly klíčové pro zajištění atraktivního jezdeckého pole. Prvotřídním diváckým tahákem byla účast strakonického továrního tria Čeněk Kohlíček, Josef Paštika a Emanuel Marha. Šlo o kompletní reprezentační tým soutěžáků, který před necelým rokem pro Československo vyhrál Stříbrnou vázu na celonárodně sledované Šestidenní ve Zlíně v roce 1947. Do prvního motokrosu bylo nakonec ve čtyřech třídách přihlášeno 47 jezdců. Drtivou převahu měly naše značky ČZ a Jawa, k vidění byly i stroje DKW, BMW a Williers.

Před zraky čtyř tisíc diváků se dle očekávání prosadili závodníci se zkušenostmi z motocyklových soutěží, vybavení továrními stroji ČZ. Proti často amatérské konkurenci měli jasnou převahu jak jezdeckou, tak technickou. V jednotlivých třídách zvítězili Václav Diviš (125 ccm), František Černý (175 ccm) a Čeněk Kohlíček (do i nad 250 ccm). Kohlíček vyhrál také absolutně, protože 20 okruhů po obvodu kotliny zvládl ze všech nejrychleji.

První motokros skončil všeobecným úspěchem pořadatelským i sportovním a diváci odcházeli nadšeni. Zrodila se legenda Terénu sv. Petra a nová motoristická disciplína si hlasitě řekla o své místo na slunci,“ uvádí v připravovaném bulletinu jeden z týmu pořadatelů Miroslav Šimek.