Předání cen se uskutečnilo bez účasti veřejnosti v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. "Cenu ředitelům obou škol, Milanu Deredimosovi a Kilianu Graberovi, předal velvyslanec SRN v České republice Christoph Israng a zástupce Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek," informovala za stříbrské gymnázium Marie Mašková.

Cena Stavitel mostů se uděluje každý rok osobnostem, institucím a partnerským projektům za prohlubování sousedských vztahů mezi českými a bavorskými regiony. Obě zmíněné školy obdržely ocenění za to, jak uvádí vyhlašovatel ceny, spolek Bavaria Bohemia, že svou výjimečnou angažovaností pro partnerství trvající přes 30 let kladou obě školy základní kámen pro dobré sousedské vztahy mezi Bavorskem a Českem.

"Velice si toho vážíme, ocenění pro nás hodně znamená a velmi působivý byl také slavnostní ceremoniál předávání," okomentoval ředitel gymnázia Milan Deredimos.

Christoph Israng, odstupující německý velvyslanec v České republice, ve svém projevu při udílení cen mimo jiné zdůraznil enormní napětí, kterému byly česko-německé vztahy vystaveny během pandemie koronaviru. „Můžeme být hrdí na to, že se nám za posledních 30 let podařilo vybudovat mosty, které jsou odolné i v těžkých dobách,“ zdůraznil s odkazem na společné překonání krize. „Uzavření hranic nám ukázalo, co bychom ztratili, kdyby se někdy staly hranice opět nepropustnými."

Při letošním vyhlášení byly uděleny ceny za roky 2020 i 2021. Za rok 2021 bylo uděleno pouze jedno ocenění. "Získali je přeshraniční dojíždějící, pendleři, kteří den co den dělí své životy mezi Českou republikou a Německem a byli právě v době pandemie vystaveni velkému tlaku kvůli omezení příhraničního provozu a nepřátelskému chování z různých stran," uvedla v tiskové zprávě Veronika Hofinger, ředitelka Centra Bavaria Bohemia.