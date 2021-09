Dokumentační činnost Karla Neubergera vydáním aktuální knihy nekončí, pro příští rok už má připravenu připravenou další, tentokrát s názvem Stříbrské rudné hornictví od 12. století do roku 1975. Bude to jeho už patnáctá publikace.

"Autor bude přesto publikaci distribuovat, k dostání bude ve stříbrském muzeu a u autora samotného. Kniha je ještě obsáhlejší a objemnější než ty minulé a je to v pořadí již jeho 14. publikace," informovala Alena Neubergerová, rovněž členka Hornického spolku Stříbro.

Stejně jako u předchozí Neubergerovy publikace se i tentokrát muselo vydání obejít bez slavnostního křtu. Minule to bylo kvůli koronavirovým opatřením, tentokrát rozhodla rada hornického spolku odložit křest na závěr jara příštího roku.

Karel Neuberger vydal další knihu o stříbrském hornictví, křtít by se měla na jaře (snímky ze křtu jeho dvanácté publikace). | Foto: Deník/Jiří Kohout

