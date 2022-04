Návštěvníky akce čeká i zajímavý program, v podstatě se sobotní den připravuje tak, aby vyhovoval všem generacím. "Po dopoledních závodech pak chystáme i závody pro ostatní zájemce, i pro malé děti máme krátké trasy. Závod pro cyklisty a koloběžkáře začne po 13. hodině, po 15. hodině pak máme připravenou stezku pro děti s několika stanovišti, kde budou děti plnit různé úkoly. Tak, věřím, že by to mohl být pěkný rodinný den," dodal Job.

V týmu pomáhají také Lukáš Pubrdle a Lenka Žižková. "Bylo toho potřeba hodně zajistit, tak snad vše bude podle našich představ. Máme také tři psy, takže jsme tento závod rádi podpořili, ostatně chodíme do kasáren s Rosťou také trénovat. Je to nultý ročník, tak říkáme, že je zkušební, a pokud by se vše povedlo a líbilo by se, tak příští rok do toho půjdeme zase. Jediné, o co teď prosíme diváky, neberte tam tento týden své psy, aby nedošlo k nějakým potížím," vzkazují spolupořadatelé akce.

Podle prvotních zpráv by měli přijet musheři z celé republiky a také němečtí přátelé. Více informací o závodech najdete na facebookových stránkách Stříbrský sprint.