Majáles se vrátil po několikaleté odmlce zpět na stříbrské náměstí. Postarala se o to třída G5 stříbrského gymnázia se svojí třídní učitelkou Adélou Mottlovou.

Oblíbený Majáles se vrátil po covidové pauze na stříbrské náměstí, akce se líbila všem přítomným. | Video: Deník/Monika Šavlová

Jako téma vybrala pořádající třída Stroj času. Průvod, který ve čtvrtek 27. dubna prošel od gymnázia Benešovou ulicí na náměstí, vedl orchestr bývalých a současných žáků ZUŠ Stříbro pod taktovkou ředitele Františka Kratochvíla a nechyběl ani oblíbený kabriolet, kterým se vezl ředitel gymnázia Milan Deredimos společně s místostarostou města Karlem Lukešem. Obyvatelům starého Egypta, Vikingům, ale i květinovým dětem či pařmenům z devadesátých let minulého století mávaly nejen děti z mateřských škol, které se přišly podívat i na vystoupení na náměstí, ale také kolemjdoucí obyvatelé Stříbra.

V průběhu pestrého programu si mohli účastníci zakoupit občerstvení, nechat se oddat ve svatebním stánku anebo vyhrát něco z bohaté tomboly.

Odtajnit svoji masku před vystoupením na pódiu odmítli mladíci z G8. „Je to tajné, všichni se to dozvědí, ale až přijde čas,“ smáli se zkrášleni zajímavými alobalovými čepičkami. Sdílnější byli kluci z G3, kteří dorazili převlečeni za Vikingy. „Nápad přechodu v čase se nám líbí, ale dalo nám spoustu práce vymyslet vhodnou masku,“ přiznali.

Každá ze tříd předvedla na pódiu připravené vystoupení, největší ovace ale nakonec sklidil pedagogický sbor. Učitelé ukázali svůj smysl pro humor a před nadšeným zaplněným náměstím zapařili na směs skladeb z devadesátých let. „Příprava to byla náročná, ale jsem spokojená. Studenti z mojí třídy se opravdu snažili, aby vše klapalo, a myslím, že se to povedlo,“ řekla Deníku třídní učitelka Adéla Mottlová. Povedené dopoledne si nenechalo ujít ani sluníčko, které rozhrnulo mraky a některé spoře oděné masky alespoň trochu zahřívalo. (šav)