K prvním počinům krajinářských úprav Studánky a jejího blízkého okolí patřilo umístění několika laviček do míst, která lidé využívají k procházkám. "Protože k obci Studánka také patří zaniklá osada Pastvina, která je cílem delších procházek, máme v úmyslu více přiblížit tuto lokalitu obyvatelům. Aby se s krajinou, ve které žijí, více identifikovali," uvedla dále starostka.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

K tomu patří i úpravy vlastnictví pozemků. Obec totiž ve zmíněné osadě vlastní kapličku, která ovšem nestojí na obecním pozemku. Proto se podle Vajskebrové podnikají kroky v rámci pozemkových úprav, aby se pozemek pod kapličkou dostal do vlastnictví obce. "Kromě toho se vytváří páteř nového řešení krajiny, podle kterého by se krajina měla upravit ke stavu dle skutečného užívání. V rámci tohoto procesu se mimo jiné zkoumají možnosti propojení také s Pastvinou." Do osady se dnes mohou lidé vydat po zpevněné lesní cestě, obec ovšem hledá další možnou cestu, která by pak vytvořila s tou současnou v jedné její části vycházkový okruh.

Pozemkové a krajinářské úpravy počítají také s novou cestou směrem na Dlouhý Újezd. Kromě toho je v plánu vybudování rybníku pod čističkou odpadních vod. "Poté, co byla v minulém volebním období provedena rekonstrukce rybníku nad koupalištěm, se plánuje další rybník a zemědělská společnost, působící v naší obci, chce další rybník obnovit. A soukromý investor buduje další rybník v lese," uvedla dále starostka.

Krajinářská koncepce obsahuje i další aktivity, patří mezi ně i účast v soutěži Alej roku, kde v rámci kraje skončila alej k Písařově Vesci na čtvrtém místě. "Řešíme rovněž obnovu bývalé úvozové cesty z obce do hájku směrem na Lesnou," dodala Vajskebrová s tím, že cílem veškerých krajinářských úprav je umožnit obyvatelům, aby se mohli pohybovat více v přírodě a zároveň v blízkosti obce.