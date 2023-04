Chodba plná na obou stranách stojících tleskajících studentů a mezi nimi uličkou prochází po boku se svojí asistentkou Marií Přenosilovou do poslední chvíle nic netušící nevidomý sportovec, student tachovského gymnázia David Kratochvíl. Nádherná, dojemná atmosféra, která mnohým vháněla slzy do očí a na kterou se jen tak nezapomene.

Gymnazisté ve středu dopoledne na půdě školy v prostoru tělocvičny vzdali hold a vyjádřili obdiv svému spolužákovi a kamarádovi za jeho dosažené sportovní výsledky. „Davide, jsme pyšní, že ty, dvojnásobný držitel světového rekordu v plavání, jsi jeden z nás,“ řekl předseda Studentského demokratického parlamentu Jakub Vlček. Překvapenému kamarádovi pak před tělocvičnou zaplněnou všemi studenty a pedagogy z gymnázia předal Braillovým písmem tištěné poděkování a dárkovou poukázku za skvělou reprezentaci nejen školy, ale i celé republiky.

„Náš David se před nedávnem na závodech v Itálii stal nejrychlejším na světě v plavání 200 m a 50 m znak a bohužel někteří naši studenti o tom nemají ani páru. Samozřejmě chápeme, že pokud chodí do jiných ročníků, mohlo jim to uniknout. Tato akce je nejen poděkováním jemu samotnému, ale zároveň chceme naše spolužáky upozornit na Davidovu výjimečnost,“ řekla Deníku Davidova spolužačka Anežka Křížková.

S nápadem ale prý přišel učitel tělocviku Filip Tomeš a návrhem nadšení spolužáci společně se členy DeMentu, jak s oblibou říkají svému Studentskému demokratickému parlamentu, se okamžitě pustili do příprav slavnostního ceremoniálu. Ač se zdálo nemožné, že by udrželo jazyk za zuby tolik zainteresovaných lidí, skutečně se tak stalo a David vůbec netušil, co na něj spolužáci šijí.

Nefalšované přátelství, úcta a obdiv, nikoliv však lítost, to jsou pocity, kterými studenti vyjadřují svůj vztah ke svému spolužákovi. „On je tak strašně skromný, přitom ohromně nadaný, je to dříč, který na sobě dennodenně pracuje, nevyžaduje žádné slitování ani úlevy,“ popisují ho. Davida chválí i jeho pedagogové. „Nejen že je úžasný sportovec, ale on je i hudebně talentovaný, hraje na spoustu hudebních nástrojů, chodí do výtvarného kroužku, dobře se učí a školu reprezentuje v různých olympiádách,“ chválí svého žáka také Iva Váchová, která ho vyučuje český jazyk a dějepis.

Deník se optal skutečně mile zaskočeného Davida, jak poděkování od svých spolužáků vnímá a jak vlastně zvládá tolik různorodých činností časově skloubit. „Já jsem opravdu o ničem nevěděl, jsem nesmírně vděčný za to, co pro mne kamarádi připravili. Vážím si toho, moc a moc jim děkuji. Však leccos zvládám i právě díky nim. Když jsem na závodech, posílají mi učení, abych moc nezameškal a nemusel pak dohánět látku. No ale keramický kroužek jsem tentokrát musel kvůli tanečním vypustit, nešlo to stihnout,“ usmívá se skromně. „Stalo se mi, co se stalo, o to více se snažím být všestranný, abych byl připraven do dalšího života,“ říká o svém hendikepu.

Gymnázium Tachov je doslova líhní úspěšných studentů. „Kromě Davida zde máme spoustu dalších žáků, kteří o svých skvělých výsledcích také nemluví, a to i přesto, že díky svým schopnostem a znalostem postoupili mnozí do celorepublikových olympiád v různých studijních oborech a zastupovat nás budou i v rámci Prezentiády, což je soutěž prezentačních dovedností,“ řekla Deníku na závěr akce Iva Váchová.