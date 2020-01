Jak již Deník informoval, jedná se o součást mezinárodního projektu Edison, zaměřeného na odbourávání jazykových bariér a výuku angličtiny. „Jsme všichni dobrovolníci a studujeme různé obory. Tady ve Stříbře představujeme dětem naše domovské země, hovoříme o kulturních a společenských tradicích, o historii, gastronomii a dalších zajímavostech našich zemí,“ řekla za zahraniční studenty Ukrajinka Jevgenija. „Práce s dětmi nás baví, i my se dozvíme spoustu nového,“ dodala.

Pro školu má podle ředitele Václava Peteříka tato stáž mimo jiné význam také v tom, že děti se při výuce setkají s někým jiným, než po celý zbytek školního roku. „Zvláště když jsou to lidé z pro nás exotických zemí. Děti vidí, že je možnost komunikovat i s lidmi z jiného konce světa,“ uvedl ředitel. „Studenti nechodí pouze do hodin s výukou jazyků, ale i do jiných,“ dodal a vyjádřil poděkování Střední odborné škole, kde stážisté bydlí a kde se stravují.