S rodinou je v kontaktu pravidelně. Zatím neví, jestli někteří příbuzní přijedou do Čech. "Pokoušeli jsme se o to, ale bratranci a strejdové Ukrajinu teď opustit nemohou a babička s dědou jsou sice Ukrajinci, ale mají ruské občanství, tak nemohou přes hranice. Zatím tam tedy zůstávají a my se modlíme, aby všechno dobře dopadlo," dodala.

Tachov pro Ukrajinu. Mimořádný koncert bude v sobotu odpoledne

Anička ale zorganizovala na Gymnáziu Tachov sbírku, do které mohou přispívat nejen studenti a učitelé, ale všichni, kdo chtějí ukrajinským lidem pomoci. "Společně s kamarádkou Kamilou Všetičkovou jsme chtěly nějak pomoci a tato sbírka je vlastně to nejmenší co jsme mohly udělat. Spojily jsme se s gymnáziem, učitelský sbor byl velmi ochotný, jednání bylo rychlé, všechno bylo domluvené během jednoho dne o víkendu a už od pondělí můžeme dary shromažďovat," popsala vznik sbírky.

Sbírka trvá prozatím do pátku. "Podle toho, jak jsme v kontaktu s rodinou, tak jsou na Ukrajině třeba hygienické potřeby, obvazy, léky proti bolesti, horečkám, trvanlivé potraviny, vitamíny, deky, spacáky," dodala s tím, že sbírka v tachovském gymnáziu je koordinována se Západočeskou univerzitou v Plzni, která zajistí odvoz věcí na Ukrajinu. Dodávku pro odvoz věcí budou mít k dispozici i organizátorky sbírky.