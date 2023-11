Mezinárodní den studentstva si speciálním pásmem scének, povídání a vyprávění i v letošním roce připomenuli studenti Gymnázia Tachov ve čtvrtek 16. listopadu.

Studentská akademie Gymnázia Tachov se všem moc líbila | Video: Deník/Monika Šavlová

V rámci studentské akademie se společenský areál Mže hned v ranních hodinách zaplnil gymnazisty, jejich pedagogy a pozvanými hosty, aby společně shlédli nabité představení, na kterém se podílely všechny třídy.

„Naše akademie je věnována především Sametové revoluci z roku 1989,“ prozradil o programu před začátkem jeden z hlavních organizátorů Jakub Vlček, člen Demokratického studentského parlamentu, zkráceně DeMent. „S přípravou celé akce jsme začali již začátkem října. Naši učitelé jsou se scénkami, které dnes budou sehrány, seznámeni. Doufáme, že se vše podaří jak má a užijeme si příjemné dopoledne,“ dodal Vlček.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Přestože byla celá akce pojata především oslavou listopadové revoluce z roku 1989, studenti nezapomněli ani na další významné události z naší historie. Svými často humorně pojatými scénkami se vrátili do dob o mnoho let zpět, zavzpomínali na dobu covidovou, jednou scénkou se zatoulali dokonce až do pravěku. A neopomněli ani na skutečnost, že Mezinárodní den studentstva je připomínkou také roku 1939, kdy bylo popraveno 9 představitelů studentstkých organizací.

Těžký úkol měla šestičlenná porota ve chvíli, kdy měla vyhodnotit nejpovedenější scénku. Nakonec byla udělena hned dvě první místa a to pro třídu 3. A s představením inspirovaným filmem Pelíšky a pro třídu 3. B, která představila svůj Stroj času. Na druhém místě skončila 5. B s představením 17. listopad trochu jinak. Závěr akademie patřil studentské skupině Storno. „Všichni byli úžasní,“ shrnula dopoledne jedna z pedagožek Iva Váchová.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Celým dopoledním programem provedli přítomné moderátoři z řad studentů Ellen Fliegelová a Ondřej Polák. Ti stejně jako všichni účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem. Pro přítomné bylo připraveno i speciální vydání tzv. Sametových novin, na nichž pracovaly především Nela Houšková a Eliška Anna Merglová.