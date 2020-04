Ta byla po letech uzavřena a zařízení je momentálně nevyužívané. Rekonstrukce by znamenala nemalou investici, přestavba by byla dražší, než se původně předpokládalo. Příznivci saunování mohou využívat malé sauny v areálu plaveckého bazénu. "Žádná jiná veřejná sauna v Tachově není. Ty, které jsou v našem bazénu, nejsou původně navržené a vyprojektované jako sauny, ale jako tzv. prohřívárny," vysvětlil vedoucí plaveckého bazénu Kamil Báča s tím, že pro potřeby sauny chybí zázemí. "Především mají velmi malý prostor. I když je vytápíme na teplotu typickou pro sauny, chybí odpočívárna, což je v procesu saunování standard," dodal s tím, že není kde takový prostor vybudovat.

Plnohodnotného saunování by se ovšem jeho příznivci mohli v Tachově dočkat. "Lidí, které naše malé sauny využívají, není málo. Minimálně jsou to dvě třetiny návštěvníků. Poptávka je velká, řada lidí z Tachova se jezdí saunovat jinam," uvedl Báča. Bazén nechal zpracovat studii na nové saunové centrum, které by mohlo vyrůst v areálu bazénu, v místech, kde se v současné době nachází beachvolejbalové hřiště.

"Studii jsme představili vedení města, dokonce jsme shromáždili více než čtyři stovky podpisů lidí, kteří by výstavbu uvítali a zařízení by navštěvovali," dodal s tím, že v současnosti správa bazénu usiluje získat prostředky na zpracování zadávací dokumentace. "Na jejím základě by se mohlo vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. Chceme být připraveni na to, pokud by město výstavbu tohoto zařízení schválilo," doplnil.

Podle hrubého odhadu by výstavba vyšla na 8,5 až 9,5 milionu korun s tím, že zde příznivci saunování najdou prostorné sauny, odpočívárnu, šatny, atrium a další nezbytné zázemí.