Sulislavští vyrazili v plné parádě na 238. masopust. A zajímavostí bylo, že masek bylo o rovných sto méně, než má masopust let, jak uvedla starostka Lucie Soukupová.

Sulislavští vyrazili v plné parádě na 238. masopust. | Foto: Martina Sihelská

„Přišlo jich 138, krásný rekord, většinou jich je tak do sto dvaceti. Počasí přálo, bylo poměrně teplo, do kroku hráli Syteňáci a také Lidová muzika z Chrástu," uvedla starostka.

Místní se na tuto akci připravují pečlivě a umí pak dělat tu správnou legraci. „Jaké hadry? Já tu celý rok posiluji, jím vitamíny, proteiny, samé zdravé dobroty, to nejsou žádné vycpané hadry, to jsou skutečné svaly, však i s činkou jsem přišel," hartusil silák z cirkusu v podání Ivy Vackové.

Teplé počasí si sice lidé pochvalovali, ale dva medvědi z něj nadšení nebyli. Jeden medvěd to vzdal, tak byl propocený a měl i těžkou hlavu, druhý medvěd se snažil vydržet co nejdéle. „Mám na sobě jen spodní prádlo a tričko, ale ten kožich opravdu strašně moc hřeje. Jsem úplně mokrý, to se nedá," sundal si na chvíli medvědí hlavu Ivan Hacker.

Sulislav zažila první masopust podle písemného záznamu v kronice už v roce 1785. Jeden ročník se ale kvůli pandemii nekonal.