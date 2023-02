Tachovské gymnazisty jeho nápad nadchl a rozhodli se Davidovi do knihy též přispět. „Studenti prvního a druhého ročníku již mají příspěvky, které tvořili v hodinách německého jazyka, hotové. Ještě přidáme po dokončení to, co vytvoří páťáci, a poté vše chlapci odešleme,“ uvedla pedagožka Iva Váchová. „Klučíkovi z Německa přidal svůj vzkaz také náš nevidomý student David Kratochvíl,“ dodala.

Děti z mateřské školy si prohlédly prostory školy. Nakreslily si i obrázky

Nadšení gymnazisté se rozhodli podpořit malého Davida také výzvou pro širší veřejnost na facebookovém profilu gymnázia. Další přispěvatele do knihy lákají slovy: „Pokud byste se vy, vaše rodina, vaše třída či kamarádi chtěli zapojit do této akce, zde je Davidova adresa: David Aurelius Figura; Lindenstrasse 30, D - 08645 Bad Elster."

„Věříme, že se chlapci budou naše příspěvky líbit a někdy se dočkáme zpětné vazby,“ doufá Váchová.