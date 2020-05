Zatáčku a svah u cesty vedoucí k čističce odpadních vod rekultivovalo město Kladruby. Důvodem podle vedení města byla poměrně velká frekvence na této cestě.

Na rekultivovaný svah bylo vysazeno šest set růží. | Foto: Deník / Monika Šavlová

Kladrubští ji totiž často využívají při procházkách, je to jedna z hlavních cest vedoucích z města do lesů. Kromě toho do této lokality zajíždějí často i nákladní vozy zásobující ČOV. "Svah jsme částečně odebrali, vybudovali nízkou vymezovací kamennou zídku, odebrali jsme nevyhovující kamenitou zeminu a navezli zeminu vhodnější pro výsadbu. Následně jsme zde vysadili 600 růží," uvedl místostarosta Matěj Havránek.