Zatímco do horských oblastí svatý Martin nakonec opravdu přinesl sníh, na Tachovsku jeho svátek lidé oslavovali i přesto, že namísto sněhu místy občas poprchávalo. A slavností bylo po regionu nepočítaně.

Svatý Martin projel Tachovem | Video: Jakub Botas

V Tachově a ve Stříbře svatého Martina doprovodili lidé na pochůzce městem, v Kladrubech v průběhu průvodu potkali účastníci benediktinského mnicha, ve Starém Sedle dokonce obřího pavouka.

Zdroj: Jakub Botas

Do Stříbra dorazil svatý Martin na bílém koni s družinou malých pomocníků z mateřinky v předstihu už v pátek 10. listopadu. Na projížďce městem k náměstí ho doprovodil početný průvod obyvatel s lampiony. Bělouše do Martinského průvodu, který se konal již po devatenácté, zapůjčila Jana Kuchařová z Kladrub. Stánky s občerstvením a vůně punče zpříjemnily již tak podařené odpoledne. „Tradice se mají dodržovat, moc se to dnes povedlo,“ pochvalovala si akci jedna z maminek.

Svatomartinský průvod prošel také okresním městem. Za světel lampionů si dopřálo podvečerní procházku Tachovem více jak dvě stovky dospělých a dětí. Role svatého Martina se ujala se svým koníkem Tereza Štěpánová z Březí a trasu absolvovala nejen s početnou skupinou účastníků, ale také v doprovodu dvou panošů. Na nádvoří zámku, kde průvod končil přivítal početnou skupinu návštěvníků Mgr. Pavel Voltr, kastelán tachovského zámku spolu se svojí kolegyní Petrou Tikalovou. Každé dítě pak dostalo perníček přímo od svatého Martina. „Medové dobroty na tuto akci upekli studenti Střední živnostenské školy v Plané. Moc jim za tento úžasný sponzorský dar děkujeme,“ vzkazuje jedna z organizátorek Jaroslava Hohlová, pracovnice MKS Tachov. Následovala dětská diskotéka, kterou připravila studentka tachovského gymnázia Markéta Kudláčková a za pomoci kastelána tachovského zámku Pavla Voltra rozpohybovali nejen přítomné děti,ale i některé dospělé. Pro děti bylo kromě jiného připraveno i podzimní vyrábění a malování na obličej, kterého se ujaly další dvě studentky místního gymnázia. Většina přítomných využila i nabídky stánku s občerstvením. Mnohé zaujala prezentace tachovského Hospicu Západ a psího útulku U Šmudliny a neváhali přispět na provoz těchto organizací koupí drobného zboží.

Vánoční trhy a rozsvícení stromů na Tachovsku: Co vás čeká?

V Kladrubech o Svatomartinské slavnosti potkali účastníci nejen svatého Martina, ale také mnichy. S lampiony a lucerničkami se vypravilo na průvod okrajovou částí města nedaleko kláštera na osm desítek dětí, které doprovázeli rodiče a další rodinní účastníci. Cestou se setkali s benediktinskými mnichy, kteří připravili pro děti šifrovací hru. Úkolem bylo z nejrůznějších indicií, kdy některé tvořila písmena na cestou zavěšených rozsvícených lampionech, vyluštit tajenku. Na Pozorce všechny přivítal svatý Martin a děti obdaroval svatomartinskými rohlíčky. Na plápolajícím ohni si pak mnozí neváhali opéct také donesené špekáčky.„Naší Haničce se líbilo všechno, kvíz s tajenkou, svatý Martin i táborák,“ řekla Deníku Helena Šrámková. „A taky jsem po delší době viděla paní učitelky ze školky, tak jsem měla radost,“ dodala malá Hanička. Na akci vyrazila s rodinou také Lucie Samcová. „Štěpánkovi se nejvíce líbilo napínavé luštění z lampionů a Aničce tajemní mniši a na konci jí chutnal rohlíček a líbil se jí Martin na koni. A co se týče nás, tak obrovská poklona organizátorům, každý rok je Martin v jiném kabátě a vždy je to napínavé a moc krásné. Výsledek tajenky byl "dobré srdce měj". Moc bych nám všem přála dobré srdce mít,“ vyjádřila svůj názor Samcová.

A poněkud netradiční pojetí svatomartinských oslav měli také v Prostiboři. Účastníci si nejdříve vyrobili v prostorách obecního úřadu svoji vlastní lucerničku či lampion a teprve poté se vydali na pouť setmělou obcí, kdy děti cestou plnily na přichystaných stanovištích nejrůznější úkoly. V komunitní zahradě, kde průvod končil, se děti odměnily nejen svatomartinskými rohlíčky, ale i dalšími pečenými dobrotami a dospěláci si dopřáli hrnek připraveného svařáku. Také zde posléze zavoněly pečené buřty a klobásky. „Tyhle akce mají svoje kouzlo a my jsme si to se synem moc užili,“ neskrývala spokojenost Jana Kolbačová s malým Arturem Brabcem.

Dvě kamarádky projely Gumbalkan. O svém dobrodružství promluví v Kladrubech

Více jak stovka dětí a dospělých si užila pohodové odpoledne v neděli 12. listopadu ve Starém Sedle. Zdejší spolek Kutilové zorganizoval lampionový průvod, kdy jeho účastníci cestou narazili na obrovského pavouka. Nebyl však zlý, naopak každému děcku předal část velkého pokladu plného sladkostí. Na závěr všichni poseděli v místní klubovně, kde si malí i velcí pochutnali nejen na pečených buřtech, ale také na svatomartinských rohlíčcích a domácím štrúdlu a perníku. „Bylo to moc pěkné, jsem ráda, že se nám akce povedla a nejvíce mě těší, že jsem v průvodu viděla i lidi, které po obci jinak běžně málokdy zahlédnu,“ radovala se z příjemného setkání jedna z organizátorek Růžena Barhoňová.