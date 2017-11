Svatohubertská mše v kladrubském klášteře se vyvedla i na potřetí

Kladruby – Celý uplynulý víkend byl na většině míst zasvěcen vzpomínkám na zesnulé. Došlo ovšem i na další významné mše. Jednou takovou byla Svatohubertská mše v prostorách klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Již samotné místo dávalo předzvěst toho, že se bude jedna o opravdu zajímavý zážitek. A na ten opravdu došlo. Mše se zúčastnily desítky návštěvníků ať věřících, či milovníků tohoto architektonického klenotu. Mohlo by se zdát, že Svatohubertská mše je již záležitostí tradiční. Jak ale vysvětluje kastelán kladrubského kláštera, úplně tomu tak není.

„Nevíme jistě, jestli zde byla tradice Svatohubertských mší dříve, ale my jsme s ní začali před třemi roky v rámci oslav 900 let od založení kláštera. Samozřejmě v jiných místech, například na zámku v Kuksu se jedná o opravdovou tradici, ale my jsme si jí tady tak trochu založili sami,“ s úsměvem vysvětlil Milan Zoubek. Tento fakt ovšem nikomu z přítomných nevadil, stejně tak jako zúčastněným zástupcům Kolowratových lesů a církve.

Církev v prostorách klášterního kostela zastoupil tachovský farář Václav Vojtíšek a Miroslav Martiš z plzeňské Římskokatolické farnosti. Tito dva se také zhostili jednoho z nejdůležitějších aktů, samotné mše. Po jejím skončení byl za doprovodu trubačů Kolowratových lesů vynesen jelen z kostela. O fotku z pomyslným symbolem mše byl opravdu velký zájem, který i samotné iniciátory mše zaskočil.

Program v areálu kladrubského kláštera ale rozhodně neskončil svatohubertskou mší. Mnoho účastníků mše totiž poté zamířilo do klášterní restaurace, kde pro ně byly jak na sobotu, tak na neděli připraveny zvěřinové hody.

„Hlavní myšlenkou je, aby se zde sešli lidé, kteří normálně do kostela nechodí, nebo naopak běžně nemíří do Kladrub. Dá se říci, že je jedno, jestli jsou věřící, nebo ne. Určitě se jedná o zajímavý zážitek pro každého. Jsme moc rádi, že takováto myšlenka zatím poměrně dobře funguje. Snad to tak bude i do budoucna,“ dále řekl Deníku kastelán kladrubského kláštera.