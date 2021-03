Výraznou ztrátu utrpěli v noci na sobotu nejen všichni ti, kteří se věnují ornitologii. Navždy totiž odešel Pavel Řepa, uznávaný český ornitolog, dlouholetý pracovník Muzea Českého lesa v Tachově, autor řady odborných publikací, ale také nadšený divadelník, herec, režisér i autor divadelního souboru Komedyjanti Tachov.

Pavel Řepa byl významným ornitologem a nadšeným divadelníkem. | Foto: Archiv, DS Komedyjanti

Není to tak dávno, co odešel z muzea do důchodu, pracoval až do svých sedmasedmdesáti let. "Do důchodu odcházel ke konci loňského roku a těšili jsme se, že se budeme opět setkávat, až se situace uvolní. To už se nestane a je mi to moc líto," řekla Deníku ředitelka tachovského muzea Jana Hutníková.