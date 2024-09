Rozpřáhnutí, kmitnutí paží, svist sekery, zásek do špalku, čas od času cinknutí zvonku. Finální závod Mistrovství ČR v hodu oboustrannou sekerou Česká sekera 2024 v Boru přinesl napětí, parádní podívanou a skvělou atmosféru. Do areálu zámeckého parketu se v sobotu 7. září sjelo 32 závodníků a závodnic, aby si v netradiční a v našich končinách nepříliš rozšířené disciplíně poměřili své síly.

O zahajovací ceremoniál se postarali tři trubači z Klabavy, následně měl krátký proslov místostarosta Boru Jan Andrle, a pak už Josef Kortan z pořádajícího borského spolku Dřevoborci seznámil přítomné s pravidly soutěže. Ve své řeči neopomněl poděkovat městu Boru za podporu.

Finále České sekery 2024 v Boru | Video: Deník/Monika Šavlová

Závodníci rozděleni do čtyř kategorií: mladší junioři, juniorky a junioři , ženy a muži házeli na šest špalků, na nichž bylo vyznačeno 5 kruhových výsečí po pěti centimetrech. Po každé sérií hodů všechny terče obešel rozhodčí, který hlásil dle záseku, kolik bodů který závodník získal. Kdykoliv zahlásil pětku, ozvalo se cinknutí zvonku od rozhodčího stolkupotlesk od přítomných závodníků a diváků. Špalky v průběhu závodů pořadatelé několikrát kropili vodou. „Terče se namáčí proto, aby byly měkčí a sekery se do nich snáze zasekly. Od včerejšího dne byly všechny terči postaveny na molitanech, které byly napuštěny vodou. A i dnes se stříkají, aby nevysychaly a navíc se i rány po záseku zase lépe uzavřou,“ vysvětlil Deníku jeden z pořadatelů Jiří Maczko.

Finále České sekery 2024 v Boru | Video: Deník/Monika Šavlová

Každý ze závodníků házel 36krát, nejvyšší celkový nához mohl činit 180 bodů. S mrštností a počtem zásahů si omladina v ničem nezavdala se zkušenými závodníky, suverénní vítězkou kategorie mladší junioři a juniorky se stala Simona Holíková, která za sebou ziskem 71 bodů zanechala oba své klučičí soupeře. V kategorii juniorek nastoupila také borská Marie Tobiášková. „Házela babička, tak jsem započala rodinnou tradici. Na závody jezdím už druhým rokem a hrozně mě tento sport baví,“ řekla Deníku. S týmem Železnorudská sekera dorazila do Boru závodit také Simona Soukupová. „Ozkoušela jsem si hod sekerou u kamaráda a začalo mne to bavit. Je to odreagování, zábava a zároveň musím i trochu posilovat. Letos jsem se vrátila po dvouleté přestávce, takže nejsem moc úplně v kondici, ale minimálně jednou týdně chodím trénovat. A těším se, že příští rok už budu absolvovat celou sezonu,“ podělila se o svoje plány Soukupová.

„Sekerky, kterými závodníci hází, musí vážit nejméně 1,34 kg. Délka topůrka včetně sekyrky nesmí být větší než 72 centimetrů a šíře břitu sekery nesmí být větší než 152 mm,“ popsal nástroj Josef Kortan. Hází se ze vzdálenosti 6,1metru.

Pořadatelé mysleli nejen na diváky, pro které bylo připraveno zázemí s občerstvením, ale i na děti. Ty si mohly samy vyzkoušet hod malinkatou dřevěnou sekyrkou na terč, holčičky pak více zaujalo házení kroužků na parůžky dřevěného jelínka.

To, že tento sport, původně zábava kanadských dřevorubců, je možné provozovat doslova v každém věku svědčí skutečnost, že nejmladšímu Davidovi Kodadovi je 5 let a nejstaršímu Janu Danhelovi z Kojatic 81 let.

Dobrovolné vstupné, které diváci vhodili do připravené kasičky, a kam napadalo neuvěřitelných 5400,-Kč, poslali Dřevoborci Domácímu hospicu Západ do Tachova.

Dřevoborci se již těší na další ročník, na místo letošního finále se vrátí závodníci o druhém květnovém víkendu 2025, kdy se bude konat kvalifikační závod.

Výsledky:

Mladší junioři a juniorky: 1. Simona Holíková, 2. Jan Holík, 3. David Kodad

Junioři a juniorky: 1. Ondřej Soukup, 2. Marie Tobiášková ml

Ženy: 1. Kateřina Jarošíková, 2. Marie Tobiášková st., 3. Blanka Maczková

Muži: 1. Oldřich Elis, 2. Jiří Skývara, 3. Milan Novák