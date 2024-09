V kolonce obětí internetových podvodů přibývají policistům (nejen) v Plzeňském kraji čárky jako notorickému alkoholikovi na lístku. Lidé nic nedbají na každodenní varování před podvodníky, ti jsou navíc stále nápaditější. Aktuálně řeší tři případy tachovští policisté. Při jednom z nich přišel muž o více než 150 tisíc korun, při dalším se další nechal neznámou ženou přemluvit při videohovoru ke svlečení do naha a stal se pak obětí vyděračky.

První obětí je osmadvacetiletá žena, která nabízela k prodeji zboží na jednom z internetových bazarových portálů. Přes online chat ji kontaktoval neznámý muž, který předstíral zájem o nabízené zboží. „Požadoval sdělení e-mailové adresy, kterou mu žena poskytla. Neznámý pachatel poslal ženě zprávu s odkazem na údajné dokončení registrace a ověření bankovního účtu. Následně od poškozené získal přihlašovací údaje k jejímu internetovému bankovnictví, prostřednictvím kterého se pokusil provést celkem devět transakcí v celkové výši téměř 390 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že dotyčná ale měla štěstí, neboť platby byly majitelkou účtu a její bankou zamítnuty a k odeslání peněz tak nedošlo.

„Druhý případ oznámil muž, který se na internetu seznámil s dosud neznámou ženou. Při videohovoru uskutečněném prostřednictvím jedné z mobilních aplikací se na přání ženy poškozený svlékl do naha, kdy mu následně žena sdělila, že je jí 15 let a z jeho strany jde o pedofilní čin. Z hovoru pořídila video a poškozenému vyhrožovala, že pokud jí do konkrétní hodiny nepošle pět tisíc euro, video zveřejní na sociálních sítích,“ popsala Vršecká. Doplnila, že vyděračka následně požadovanou částku snížila na tři tisíce euro a ve zprávě mu zaslala adresu a jméno, na které má peníze poslat. Své požadavky u čtyřicetiletého muže několikrát urgovala.

Třetím do party, v níž ani jeden z nich nechtěl být, je jednapadesátiletý muž. „Toho telefonicky zkontaktoval neznámý pachatel a pod záminkou možnosti výběru naspořených finančních prostředků z již dříve uzavřeného investičního účtu ho přimět ke stažení a instalaci aplikací, které umožňují vzdálený přístup do zařízení. Následně z bankovního účtu poškozeného odčerpal celkem 153 tisíc korun,“ vylíčila Vršecká s tím, že kriminalisté se všemi třemi případy zabývají a pátrají po pachatelích.