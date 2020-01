Na procházku obcí spojenou s tříkrálovým koledováním se vydaly ve Svojšíně děti z mateřské školy.

Koledníci na obecním úřadu. | Foto: Obec Svojšín

„Nejedná se o zapojení do oficiální tříkrálové sbírky, ale o klasickou koledu. Ve Svojšíně už se traduje několik let, děti chodí do některých domácností, kde většinou za koledu dostanou různé sladkosti,“ řekla Deníku pracovnice Obecního úřadu Svojšín Dana Divišová. Obecní úřad byl také jednou ze zastávek tříkrálové koledy.