Svrab si nevybírá, šíří se dál, nakaženi jsou lidé ze všech vrstev společnosti

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

S příchodem podzimu se začíná svrabová nákaza opět více šířit celým Plzeňským krajem. A to i v rodinách, kde by to čekal jen málokdo. Všude naklizeno, byt jako ze škatulky, čisté oblečení, a přesto i do takové domácnosti dorazí nezvaný host v podobě zákožky svrabové.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Topi Pigula

„V posledních asi třech týdnech začínají do ordinace opět více proudit pacienti se svrabovou nákazou,“ líčí současné zkušenosti kožní lékařka Naděžda Petrášová, která má na Tachovsku několik ordinací. Domnívá se, že situace se zhoršila s nástupem dětí do škol a internátů. „Děti si půjčují oblečení, natáhnou se na jednu postel na internátu, pořádají se mejdany na kolejích, a rázem je zaděláno na problém,“ říká. Skutečnost, že svrab se šíří Plzeňským krajem, potvrzuje také Státní zdravotní ústav. „Situaci ve výskytu svrabu kontinuálně monitorujeme. A zaznamenáváme nárůst počtu případů. Od začátku roku ke konci září 2023 bylo nahlášeno 6 268 případů svrabu, v loňském roce to bylo za stejné období 3 299 případů,“ odpověděla Deníku tisková mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová. Most U Jána ve Stříbře se nakonec prozatím neuzavře Překvapivě oproti jaru, kdy do kožních ordinací se svrabem proudili především cizinci a lidé ze slabších sociálních skupin a různých národností, se v současné době lékařka Naděžda Petrášová setkává spíše s nakaženými ze středních a vyšších vrstev. Ta také přiznává, že u těchto lidí je často problém svrab hned v zárodku rozeznat. Příznaky se totiž postupně mění. „Pokud do ordinace dorazí někdo zanedbaný, má klasické příznaky, škrábe se v meziprstí, v rozkroku nebo v podpaží a říká, že ho to svědí především v noci, je mi okamžitě jasné, že jde o svrab. Ale pokud ke mně dorazí pacientka, o níž vím, že se pořád myje, je čistotná, dbá na sebe, může se nákaza prvotně jevit jako obyčejná vyrážka, ekzém nebo alergie. Tam svrab nemá šanci udělat typické projevy, na kůži se nevytvoří klasické příznačné dvojičky,“ vysvětluje lékařka. Ta proto často volí léčení mastí na svrab, i když nákaza není stoprocentně potvrzena. „Pokud mi navíc takový pacient řekne, že se doma škrábe více členů rodiny, neváhám a ordinuji rovnou infectoscab. A i kdyby to náhodou svrab nebyl, tak touhle mastí, která se na léčbu používá, se nic nezkazí, nijak pacientovi neuškodí. Je to pro jeho dobro, pro lepší psychiku a také klid,“ pokračuje Naděžda Petrášová. Věk je jen číslo. 101letý muž ze Stříbra si užívá život plnými doušky Problém dále přetrvává také v početných rodinách ze slabších sociálních vrstev, kde se příbuzenstvo neustále navštěvuje, migruje, pořádá společné oslavy apod. „Tady často chybí základní hygienické návyky, a navíc pacienti většinou léčbu podceňují. Oni sice několikrát postižená místa potřou, ale nikdy se pořádně nedoléčí, a i kdyby jeden ano, další nikoliv, a je to věčný koloběh. Přitom je třeba, aby řádnou léčbou prošli všichni členové rodiny,“ krčí rameny lékařka. V těchto skupinách už navíc mast Infectoscab přestala zabírat. Lékařka se domnívá, že látky, kterými se nakažení léčí, začínají být vůči svrabu rezistentní. „Zákožka svrabová si zvykla, tady už je třeba ordinovat sirnou mast a i tu je třeba aplikovat oproti dřívějšku nově již 2x denně a neomývat ji. Je třeba, aby minimálně tři dny intenzivně působila,“ říká. Problematiku se sníženou účinností infectoscabu konzultovala lékařka dle svých slov se svými kolegy, kteří jí potvrdili, že mají podobné zkušenosti. V případě nákazy je vždy třeba provést důkladná dezinfekční opatření. „Je třeba najednou vyprat na 60 stupňů a vyžehlit nejen ložní, ale všechno prádlo, které tito lidé používají a například v pokoji na ubytovně mají. Ale k tomu prostě právě na ubytovnách a často ani ve svých domovech nemají dostatečné podmínky,“ řekla již dříve Deníku Naděžda Petrášová. Tyran psa vyhráno nemá, přece jen může skončit v kriminále Se zákožkou svrabovou, parazitickým roztočem, se stále více setkává ve své ordinaci také kožní lékařka z Domažlicka Ivana Hrubá. „Postižení jsou ze všech společenských vrstev, více však přichází pacienti ze sociálně slabších vrstev, “ říká Hrubá. Šíření svrabu je také dle vyjádření Kateřiny Fabiánové z Centra epidemiologie a mikrobiologie v Praze u věkových skupin 15–25 let spojeno s pohlavní aktivitou. Přenos onemocnění mezi sexuálními partnery je považován za nejčastější cestu přenosu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu