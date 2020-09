Symboly emancipace a synagogy 19. století v českých zemích, to je výstava fotografií a dokumentů v bývalé hasičárně ve Stříbře.

Výstava ve Stříbře. | Foto: Deník / Martina Sihelská

Výstava potrvá až do 20. září. Je otevřená vždy tři dny v týdnu, a to vždy ve středu od 10 do 12 hodin a pak také o víkendech od 14 do 16 hodin.