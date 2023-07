Najít valouny zlata se nepodařilo mnohým zarputilým hledačům na Klondiku roky. Táborníkům z dětského letního tábora Lomíček v Hradci u Stoda se to podařilo v poměrně krátké době každému. „Mám, mám,“ jásali s každým nálezem a na radosti jim neubralo ani to, že zlatý valoun byl ve skutečnosti zlatou barvou natřený obyčejný kámen.

Dobrovolní hasiči z Konstantinových Lázní pořádají dětský tábor už po mnoho let, posledních devět se vrací pravidelně do Hradce u Stoda. „Líbí se tu dětem i nám vedoucím, nedaleko je možnost koupání v lomu, pro všechny je tu skvělé zázemí,“ říká hlavní vedoucí tábora Věra Hrobaříková, jedna z dvaceti dospěláků, která, stejně jako ostatní, část své dovolené věnuje dětem bez nároku na odměnu. „Tou je přeci spokojenost dětí,“ směje se Jana Reiserová, táborová sporťačka. „Nás to baví, a rodičům tak ušetříme finance. Cena 14denního pobytu je šest tisíc korun. Máme skvělou partu vedoucích, všichni jsou opravdu úžasní a já jim moc děkuji za všechno, co pro tábor dělají,“ dodává hlavní vedoucí.

Každým rokem je pro děti připraven program v rámci jednoho tématu. V letošním roce je to Cesta kolem světa, během níž se táborníci ve věku 6 až 18 let vydají na nejrůznější místa zeměkoule. V době návštěvy Deníku byli již druhým dnem za velkou louží a táborový den věnovali životu v Americe. Kromě rýžování zlata se z dostupných přírodních materiálů a za pomoci zakoupených špejlí stavěla železnice, děti si zkoušely hod oštěpem, střelbu lukem, vyráběly indiánské amulety a užily si i americkou současnost v podobě zápasu amerického fotbalu. Večer pak společně všichni v casinu propadli na chvíli hazardu, vyrobených táborových peněz měli na rozhazování dost.

V táboře si užívá 86 dětí z celé republiky, rozdělených do 7 oddílů. Lomíček si nenechávají ujít děti z Karlových Varů, Plzně, Prahy, Chomutova, a dokonce ani z Českých Budějovic. Na ně dohlíží 20 dospělých včetně kuchaře a zásobovače. „S většinou dětí se dobře známe, jezdí s námi roky. Nových je tu maximálně jedna třetina, většinou přijíždí na doporučení našich ‚stálých‘ táborníků. Nejvíc nás těší, že ve chvíli, kdy tábor končí, děti se již hlásí na další rok,“ říká hlavní vedoucí.

„Jezdil jsem sem od svých 8 let, nejdříve jako táborník, pak jako instruktor, letos mám dovolenou a jsem tady už jako vedoucí. A jsem tady moc rád,“ směje se Daniel Kunický. Ten vede 1. oddíl společně se Zuzanou Matuškovou. „Já to mám stejně, jen zatím nemám dovolenou, ale prázdniny. Ve chvíli, kdy jsem se stala vedoucí, jsem pochopila, jak náročné je děti usměrňovat, vést a mít za ně zodpovědnost,“ řekla Deníku. „Tábor si za roky svého působení odchovává tímto způsobem i svoje vedoucí,“ směje se sporťačka Jana. Škádlení a popichování je v Lomíčku na denním pořádku. „Napište tam, že první oddíl je nejlepší,“ řehtají se Zuzka s Danem. Každý oddíl je složený z dětí různého věku, to aby byly spravedlivě rozděleny síly při táborových soutěžích. A každý má pohodové vedoucí, kteří si s dětmi dobře rozumějí.

Děti u sebe po celou dobu pobytu nesmí mít mobilní telefon. To je jedno ze základních táborových pravidel. „Rodiče nám vedoucím mohou zavolat, optat se na děti, v případě nezbytnosti s nimi promluvit, ale neděje se to. Většina dětí si na mobily stejně za celou dobu tábora ani nevzpomene, snažíme se, aby kromě poledního klidu vyvíjely neustále nějakou aktivitu a měly co nejvíce zážitků. Shrnutí celého dne pak denně dáváme na náš táborový web, takže co se děje na táboře, rodiče mohou vidět i tam,“ vysvětluje sportovní vedoucí Jana.

„Já jsem tady už pošesté, hrozně se mi tu líbí, baví mne táborové hry,“ neskrývá spokojenost Nela Karevová z Toužimi. „Nemít u sebe mobil nám vůbec nevadí,“ shoduje se většina dětí u stolu, kde právě vznikala železnice. „Jsem tady taky už poněkolikáté, baví mě to tady. Že se nedostanu k telefonu, mi trochu vadí, ale kdybych chtěl viset doma na mobilu, tak bych sem prostě nejel,“ přiznává Ludvík Killinger z Březové u Sokolova.

Tábor má svůj řád. Ráno po budíčku vybíhají děti z chatek na rozcvičku, po ní následuje osobní hygiena a pak už šupajdí na snídani, po níž se rozjíždí denní program. „Společný nástup všech oddílů děláme až večer, kdy se vyhodnocují soutěže, hodnotí se celý den a oznamuje se plán na další den,“ líčí hlavní vedoucí. Každá z chatek má nad vstupními dveřmi jméno. „Jestli chcete fotit, tak u Bobeše je vzorný pořádek, ale k Cipískům bych raději nechodil,“ popichuje jeden z vedoucích s pusou roztaženou smíchy od ucha k uchu.

Na cestě kolem světa čeká malé i větší táborníky ještě několik zastavení v různých světadílech a chybět nebude ani noční hra. V rámci svého putování navštíví například Čínu, Mexiko, Austrálii, Řecko, Japonsko a zavítají také do některé ze zemí Afriky.