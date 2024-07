V pátek 12. července se v odpoledních hodinách od 16 až do 21.30 budou konat Barokní radosti. Muzeum se tak opět stane součástí festivalu Západočeské baroko, který pořádá Plzeňský kraj. Spousta nevšedních zážitků čeká nejen na dětské, ale také na dospělé návštěvníky a i v případě nepříznivého počasí. „Máme připravenou variantu pro případ, že by počasí naší venkovní akci nepřálo,“ ujišťuje ředitelka muzea Jana Hutníková. Především pro děti je určen z ozkoušení mechanický rukotoč. Všechny věkové kategorie návštěvníků jistě nepohrdnou vystoupením skupiny Zlatý grál, která předvede ukázky zbraní, výzbroje a soubojů. Dále si pak děti mohou užít krátké divadelní představení a přichystána pro ně je i speciální komentovaná prohlídka varhan. Ta je zvlášť připravena také pro dospěláky. V průběhu odpoledne a večera vystoupí i další šermířské skupiny, hudební vystoupení a akce bude zakončena ohňovou show. „Po celou dobu konání akce jsou přístupny i stálé expozice a výstavy v muzeu,“ připomíná ředitelka muzea.

Vstupné pouze na pohádku a koncert, jinak zdarma.

Muzeum Českého lesa je v současné době otevřeno od pondělí do pátku v době od 9.00 do 17.00, o víkendu pak od 10.00 do 17.00 hodin. V pátek 5. července bude otevřeno ve stejný čas jako o víkendu.