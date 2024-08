Především tachovské publikum nadchla domácí The Dropp, svojí porcí metalpunku pak rozvířila dav pražská P.U.M., ale fanoušci tančili s rukama nahoře od začátku festivalu již při metalu v podání Hand Grenade. Do Tachova dorazili také příznivci Acid Row, Somethink Like. A rozvášněné metaláky rozhodně neurazila německá Trynity.