Schválení zmíněné vyhlášky v loňském roce tak přineslo postupně určité zlepšení, osob pod vlivem návykových látek v okolí nákupních center, historického centra, autobusového nádraží či prostor u památníku Mohyla ubylo. „Situace se malinko zlepšila, neboť ti, kteří jsou slušní, těm samotné projednání a upozornění na zákaz plně stačí. Zůstávají nám tam naopak recidivisté, kteří si z vyhlášky nic nedělají a na ty se poté zaměřujeme. Problém je stále s těmi stejnými osobami. Často jsou však v lokalitách, kde je konzumace alkoholu zakázána i cizinci, kteří o vyhlášce nemají povědomí. Pro zlepšení stavu je v úvaze umístění v daných lokalitách i cizojazyčných informačních tabulek,“ sdělil Deníku velitel městských strážníků Jan Habrdle. „Tam, kde domluvy nezabírají, ukládáme sankce za porušení obecně závazné vyhlášky, při recidivě je uložena další, ale již vyšší pokuta. Pokud dotyčná osoba s tímto nesouhlasí, je oznámena příslušnému správnímu orgánu k finálnímu dořešení přestupku,“ vysvětlil dále.

Přesto zůstala ve městě místa, kde se obyvatelé a turisté setkávají s lidmi, kteří je svým chováním obtěžují. Proto zastupitelstvo města schválilo rozšíření platné vyhlášky o další lokality, a to o ulici Hálkova a ulici Jana Ziky. "Hlavními důvody rozšíření byly podněty a stížnosti občanů z inkriminovaných oblastí a také monitoring městské policie a asistentů prevence kriminality,“ uvedl starosta města Petr Vrána. „V těchto lokalitách se jedná o stejný problém, jako v jiných místech již vyhláškou upravených asice o srocování osob, které zde konzumují alkohol a tím jde ruku v ruce narušování veřejného pořádku, kdy zahazují odpadky mimo kontejnery, vykonávají svou potřebu mimo toalety, jsou hluční a celkově budí veřejné pohoršení. Jedná se v podstatě o dennodenní výjezdy do těchto lokalit,“ popsal problémy Jan Habrdle.

„Vyhláška asi něco změnila, ale není to stále to, co by to mělo být,“ odpověděla Deníku Petra Braunová z Tachova. „Okolo náměstí je čisto, ale například na sídlišti Rapotín u obchodního centra postávají s plechovkami s pivem a je okolo vchodu do obchodu značný nepořádek. Na okrajové části města by také chtělo více dohlédnout,“ dodává.