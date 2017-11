Tachov bude hostit podzimní setkání turistů

Tachov – Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje se uskuteční tuto sobotu v Tachově. Akce se koná při příležitosti 60. výročí vzniku tachovského odboru Klubu českých turistů.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Kateřina Chourová

Start a cíl je pro všechny účastníky v areálu Mže, startovat na připravené trasy je možný od 7.30 hodin, cílovým místem bude společenský sál Mže, který bude otevřen od 11.30 do 16.00 hodin. Pobyt turistům zpestří kapela Anyway, která bude v sále hrát od 12 hodin k tanci i poslechu. Slavnostní zahájení Podzimního setkání turistů je naplánováno ve 13.30 hodin právě v sále Mže. Každý platící účastník obdrží účastnický list a malý suvenýr.

Tachovští organizátoři podzimního setkání turistů celého kraje připravili několik tras, na které se účastníci budou moci vydat:

21 km – Planá, Karlín, Nahý Újezdec, Březí, Ctiboř, Světce, Tachov (modrá turistická značka – vpravo z nádraží ČD). Trasa je na mapě KČT č. 28 – Český les – sever. Trasu je možné zkrátit v Nahém Újezdci, když se odbočí vlevo po vlastním značení.

10 km – Historie Tachova (z nádraží ČD a z místa startu) – tato trasa vede také do Světců, je možné si při ní splnit TTO Historie Tachova. Záznamníky v ceně 40 Kč budou prodávány na nádraží ČD po příjezdu vlaků v 7.31 a 9.27 hod. a v místě startu – areálu Mže. (Splnění záznamníku uznáme, i když nebude navštívena minerálka.)

9 km – Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov, Tachov – sídliště východ, areál Mže. Lom je vlaková zastávka na trase Planá – Tachov, trasa bude vyznačena vlastním značením.

6 – 8 km – Halže, Tachov – pro odbory, které budou mít vlastní dopravu. V Halži doporučujeme navštívit velké Vesnické muzeum. Trasa vede z Halže po silnici (stojíme-li zády k muzeu, dáme se vlevo) do Svobodky (možnost občerstvení) a přes Světce do Tachova. O 2 km si trasu prodloužíme, když se dáme naopak vpravo po silnici směr Tachov (silnice je dost frekventovaná) do obce Ctiboř (je to cca 2 km) a zde se napojíme na modrou TZ, po které se dostaneme přes Světce do Tachova.

8,5 km – Naučná stezka Světce. Z Tachova do Světců alejí po modré TZ podél řeky Mže. Ve Světcích začíná naučná stezka tabulí u silnice za dřevěným můstkem přes Mži (je vpravo od cesty, kterou přijdeme a lze ji vynechat) a pokračuje po zeleném značení naučné stezky okolo jízdárny, pod ruinami a okolo nich k rozhledně na kopci Vysoká. Po cestě naučné stezky je řada zajímavostí. Pod kopcem s rozhlednou je možné se dát vpravo po asfaltové do Tachova nebo vlevo, dojít do Světců a vrátit se alejí do Tachova.

5 km – Tachovem s pověstmi a příběhy do jízdárny Světce. Trasa pro rodiče a děti nebo pro ty, kteří chtějí získat deskovou hru. Na nádraží, na startu, v muzeu nebo v zámku obdržíte hrací kartu, se kterou musíte navštívit čtyři místa – jízdárnu, kostelík sv. Václava, muzeum a zámek a splnit požadované úkoly. Po splnění úkolů obdržíte v muzeu nebo na zámku deskovou hru. Úkoly je možné plnit v průběhu celého roku, zrovna tak i v průběhu roku je možné si ve výše uvedených objektech vyzvednout deskovou hru.

4,5 km – Tachov – Světce a zpět – po modré TZ Knížecí alejí podél řeky Mže do Světců a po stejné trase zpět. Nebo si trasu můžete prodloužit na 6,5 km, tím, že přejdete na zelenou TZ (nikoliv na značení naučné stezky).