Nový praktický lékař začne působit od listopadu v Tachově. Jeho ordinaci najdou pacienti v areálu Polikliniky Tachov.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Deníku to sdělil ředitel polikliniky Petr Tuháček. „Na naší poliklinice bude od pondělí 1. listopadu otevřena další ordinace praktického lékaře pro dospělé, a to v prostorách bývalého očního oddělení,“ uvedl ředitel s tím, že přístup do ordinace bude od lékárny z terasy, která byla nedávno opravena-